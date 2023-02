Calhanoglu rinato dal Milan all’Inter con un conto ancora aperto: che frecciata!

Calhanoglu è sempre più un uomo simbolo e un leader dell’Inter di Inzaghi oltre che un idolo dei tifosi. Il centrocampista turco, che ha lasciato il Milan due anni fa per legarsi ai nerazzurri, ha ancora un conto aperto con l’altra sponda del Naviglio e non fa nulla per nasconderlo. Il video pubblicato oggi sui suoi social parla molto chiaro (vedi articolo)

RIFERIMENTO – Hakan Calhanoglu è ormai un punto cardine dell’Inter di Simone Inzaghi, certificato da una stagione finora esaltante nella quale ricopre in pratica due ruoli. Il turco, dopo l’infortunio di Marcelo Brozovic, ha dato una svolta al centrocampo nerazzurro piazzandosi in cabina di regia. Il tecnico piacentino fa fatica a rinunciare a lui in quel ruolo ma con un Brozovic in crescita è molto probabile che già a Bologna domenica alle 12.30 si torni alle origini (vedi ultime).

Calhanoglu, non solo qualità tecniche: all’Inter è rinato anche come leader

Calhanoglu sulla sponda nerazzurra del Naviglio ha inoltre ritrovato le certezze che al Milan non aveva più. Certezze non solo tecniche ma soprattutto caratteriali: l’ex rossonero è letteralmente rinato all’Inter dove è sempre più leader e sempre più punto di riferimento per lo staff tecnico, dirigenziale e ovviamente per i suoi compagni. La storia con il Milan non è finita bene e il conto è ancora chiaramente aperto.

Dopo lo scudetto vinto da Davide Calabria e compagni, Calhanoglu si è preso la sua rivincita a Riad con la Supercoppa e nel derby di ritorno in campionato (dove ha piazzato un assist perfetto per il gol vittoria di Lautaro Martinez). Proprio su quest’ultimo derby è tornato il numero 20 dell’Inter con un video al veleno dedicato ai suoi ex tifosi e alla sua ex squadra. In sottofondo i poco simpatici cori che puntualmente riceve. Ma come dice lui, è preferibile “far parlare i piedi”. Sarà finita qui?