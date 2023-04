Calhanoglu, per il rientro in Inter-Monza vale una frase fatta

Hakan Calhanoglu sta recuperando dal problema all’inguine rimediato in Nazionale. E stanno salendo le sue chances di tornare in campo in Inter-Monza (sabato alle 20.45). Ma il focus, per lui e per la squadra, è un altro.

RIENTRO VICINO – Hakan Calhanoglu sta scaldando i motori. Il turco non vede l’ora di tornare in campo a lottare assieme ai compagni, e Inter-Monza potrebbe essere l’occasione buona. Oggi si è allenato in gruppo, e Simone Inzaghi sta valutando di portarlo in panchina nell’anticipo serale di sabato. Il numero 20 è stato uno dei migliori in stagione per l’Inter, soprattutto nel colmare la lunga assenza di Marcelo Brozovic. E lui in primis non vede l’ora di tornare a fornire il suo contributo. Tuttavia, è necessario un ragionamento più attento.

NESSUNA RETORICA – L’Inter ha l’obiettivo insindacabile di qualificarsi alla prossima Champions League. Tuttavia è ancora in corsa nell’edizione attuale. E la vittoria per 2-0 in casa del Benfica (qui gli highlights) non può non creare sensazioni positive in vista del ritorno (mercoledì prossimo a San Siro). Il doppio vantaggio avvicina decisamente alle semifinali, dove sicuramente ci sarà un derby italiano, contro una tra Milan e Napoli. E considerando la vicinanza del ritorno col Benfica, forse potrebbe essere necessaria prudenza con Calhanoglu. “Evitare il rischio di una ricaduta” può suonare retorico, così come affermare che l’Inter non ha bisogno del turco per battere il Monza. Di sicuro, si può concretamente pensare a un impegno parziale del numero 20 contro i brianzoli, magari nei minuti finali. Giusto per riassaggiare il campo in vista poi dell’impegno cruciale col Benfica. E del successivo mese di fuoco per i nerazzurri.