Calhanoglu, rientro dal 1′ contro l’Empoli? Assenza pesante

Hakan Calhanoglu è mancato e non poco all’Inter, soprattutto in campionato. In Champions League Simone Inzaghi ha ritrovato il miglior Marcelo Brozovic, ma con l’Empoli potrebbe tornare dal 1′ il turco.

RITORNO – L’infortunio di Hakan Calhanoglu è stato pesante per l’Inter. Simone Inzaghi è stato costretto ad affidarsi a Marcelo Brozovic in Champions League, ritrovando il croato in splendida forma. In campionato invece ha giocato Kristjan Asllani in due occasioni, a cui però non sono succedute vittorie. Il peso dell’assenza del turco si è sentito soprattutto perché nel centrocampo nerazzurro c’è stata una grave mancanza di dinamismo. Calhanoglu è una certezza sotto quel punto di vista, oltre che ovviamente per la sua qualità tecnica palla al piede. Lo stop accusato con la Turchia sembra ormai superato definitivamente, dopo quattro partite consecutive saltate e due da subentrato il regista potrebbe tornare dal primo minuto in campo. Nuovi aggiornamenti arriveranno dai prossimi allenamenti, la squadra di Inzaghi sarà ospite dell’Empoli questa domenica.