Calhanoglu ricomincia con la stessa musica: ancora infortunato

Il Mondiale per Club partirà senza Calhanoglu. E questo fatto si inserisce in coda a una stagione piena di problemi per il regista turco.

PARTIRE COL PIEDE SBAGLIATO – Calhanoglu è stato uno dei problemi dell’intera stagione dell’Inter. Il giocatore, dopo aver impresso il suo marchio a fuoco sullo scudetto 2023-2024, ha vissuto un anno sottotono. Pesantemente sottotono. Contraddistinto da problemi fisici continui, che lo hanno portato a non trovare mai la condizione fisica migliore. Se però pensate sia tutto alle spalle, ho un monito per voi: il turco sta ricominciando allo stesso modo.

RICOMINCIARE – Si potrebbe discutere se il Mondiale per Club rappresenti un nuovo inizio o la prosecuzione della stagione. Ma a parte i cavilli semantici, c’è un fatto incontrovertibile: Calhanoglu oggi è infortunato. Non giocherà le prime partite della nuova competizione. E su questo nuovo, ma vecchio punto di partena bisogna farsi delle domande.

FUTURO SEGNATO? – Calhanoglu ricomincia come ha finito. Continua come ha vissuto tutta la stagione. E questa non è una grande notizia. In primis per lui, poi per tutto il mondo Inter. Non avere il regista al meglio condiziona l’intera squadra. Tutto alla fine è costruito attorno a lui, e ruota al meglio quando c’è lui a orchestrare. Il primo passo del nuovo corso sarà però senza di lui. Che si trova ancora a dover inseguire. Un punto di partenza che mette un grande interrogativo sul suo prossimo futuro.