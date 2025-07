Calhanoglu resta: ma sarà compatibile con la nuova Inter di Chivu?

Hakan Calhanoglu giocherà nell’Inter la prossima stagione. L’agente del turco chiude la telenovela. L’unica incognita è capire se il giocatore potrà contribuire al cambiamento che vorrebbe attuare Chivu.

INCOGNITA – Hakan Calhanoglu e l’Inter si ritroveranno ancora una volta insieme nella prossima stagione. È lo stesso agente del turco a porre fine ad una telenovela durata anche fin troppo. Con gli eventuali soldi incassati per il turco, l’Inter sicuramente avrebbe sbloccato ancor più velocemente la trattativa con l’Atalanta per Ademola Lookman. Adesso però l’interrogativo maggiore è rivolto ai moduli che Christian Chivu potrebbe mettere in atto. Il turco ha vissuto i suoi momenti migliori da ‘play’ nel 3-5-2 di Simone Inzaghi. Avrebbe lo stesso impatto nel 3-4-2-1 o nel 3-4-1-2 di Chivu? È possibile che si ritorni al vecchio modulo adottando delle migliorie tecnico tattiche avendo sostanzialmente svecchiato solo la rosa? Inoltre bisogna considerare che Calhanoglu ha vissuto il suo momento più basso da quando è all’Inter in termini di prestazioni e apporto alla squadra. I numerosi infortuni accorsi nella passata stagione sicuramente non hanno aiutato.

Calhanoglu e l’Inter giocheranno insieme anche la prossima stagione

CERTEZZA – Calhanoglu vestirà ancora la maglia dei nerazzurri garantendo dei numeri costanti. Basti pensare che nonostante sia stato un anno non particolarmente positivo per il turco, il giocatore tra gol e assist è andato a segno ben 19 volte. Per l’Inter a centrocampo sarebbe una certezza e potrebbe sicuramente dare il suo contributo in un centrocampo a 4 mettendosi al servizio di un ipotetico tridente. Pronti via, un ipotetico centrocampo con Calhanoglu e Nicolò Barella in regia non è da escludere con Davide Frattesi pronto a guadagnarsi un posto da titolare come trequartista di inserimento sia nel 3-4-2-1 che nel 3-4-1-2. Per il giocatore della nazionale non ci sarebbe più spazio in un centrocampo a 4 non avendo doti di palleggio come Peter Sucic, Henrikh Mkhitaryan e Piotr Zielinski. La permanenza del turco nella rosa interista potrebbe minare la ventata di cambiamento che Chivu sarebbe disposto a portare a livello tattico.