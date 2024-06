Calhanoglu regia illuminata: in Turchia-Georgia come con l’Inter! Ma una difficoltà

Hakan Calhanoglu guida la Turchia nella vittoria contro la Georgia all’esordio a Euro 2024. Per il capitano dei turchi una prestazione illuminata, sulla falsariga di quelle con l’Inter 2023/24. Con una sola differenza.

IL LIVELLO SALE – Da Hakan Calhanoglu ci si attende un grande Europeo, dopo la straordinaria stagione in maglia Inter. Culminata con la vittoria dello Scudetto della seconda stella nerazzurra e col premio di miglior centrocampista della Serie A. E le aspettative sono figlie anche della pessima rassegna continentale da parte sua e della Turchia nell’ultima edizione (2021). Da quell’estate tante cose sono cambiate, in primis la maglia di Calhanoglu, che il giorno dopo l’eliminazione a Euro 2021 venne annunciato come nuovo giocatore dell’Inter. E già Turchia-Georgia di ieri è una bella fotografia della crescita dell’idolo dei tifosi nerazzurri.

CERVELLO IN CAMPO – Nel centrocampo della Turchia contro la Georgia, Calhanoglu non gioca in una cabina di regia delle dimensioni classiche. Bensì in una mediana a due con Kaan Ayhan. Cosa che porta il capitano turco a doversi assumere molte più responsabilità, in diversi fasi del gioco. In primis quella di costruzione, in cui il suo livello di eccellenza non sorprende più. Calhanoglu finisce la gara con 112 tocchi (dato di Whoscored), muovendosi in lungo e in largo per tutto il campo come si vede dalla mappa:

Calhanoglu si conferma non più l’innesco dell’attacco turco, come poteva essere fino a tre anni fa, ma il vero e proprio deus ex machina della manovra. Con 88 passaggi completati su 95, per una percentuale di precisione del 93%. Per i tifosi dell’Inter che hanno guardato Turchia-Georgia, nessuna sorpresa dopo aver ammirato le doti di Calha per tutta la stagione appena conclusa. Tuttavia c’è una differenza tra la gara di ieri e la prestazione media in nerazzurro.

SOLITUDINE CENTRALE – Come dicevamo, il modulo della Turchia di Vincenzo Montella è diverso da quello dell’Inter di Simone Inzaghi. Calhanoglu non guida una mediana a tre che domina il centrocampo. Bensì si trova con un compagno di reparto in meno, con davanti un tridente sulla trequarti votato all’attacco. Cosa che porta il capitano turco a doversi impegnare ancor di più in fase di copertura e recupero. Tuttavia sono appena 2 i contrasti vinti su 8 contro la Georgia (fonte: Whoscored), che portano per di più Calhanoglu a prendere un’ammonizione. Questa l’unica – fin qui ininfluente – differenza rispetto alle prestazioni in nerazzurro, dove si è affermato anche come un ottimo elemento in fase di rincorsa e recupero palloni.