Calhanoglu recupero importante per l’Inter: il turco porta qualità e giocate

Hakan Calhanoglu ha recuperato dall’infortunio e molto probabilmente sarà a disposizione di Simone Inzaghi per Inter-Roma. Il rientro del turco è molto importante per l’Inter, soprattutto visto l’infortunio di Marcelo Brozovic. Il numero 20 può dare una mano in fase di regia e rifinire in fase offensiva

RIENTRO IMPORTANTE – Hakan Calhanoglu fa sorridere Simone Inzaghi. Se per Romelu Lukaku il rientro sembra tardare, per il turco le ultime notizie sono positive. Il numero 20 nerazzurro ha recuperato dal proprio infortunio e, stando agli ultimi aggiornamenti (vedi articolo), sarà convocato per il match di sabato 1 ottobre contro la Roma. Quello del classe ’94 è un rientro molto importante per l’Inter. Soprattutto vista l’assenza di Marcelo Brozovic, che avrebbe saltato la super sfida di sabato in ogni caso per squalifica. Il suo infortunio però complica le cose per il futuro. Il ritorno dell’ex Milan offre però a Inzaghi una soluzione in più per sopperire all’assenza del regista croato. Il turco, date le sue grandi qualità tecniche, può essere utile alla manovra nerazzurra in due fasi. In primis, durante la fase di impostazione del gioco, Calhanoglu può aiutare la squadra a uscire dalla propria metà campo. Poi, con lui in campo, le soluzioni offensive dell’Inter aumentano: calci piazzati e tiri da fuori sono il fiore all’occhiello del centrocampista nerazzurro. E sono armi che all’Inter servono tantissimo.