Calhanoglu, prossime ore d’ansia in casa Inter. Un imperativo

Non ne va una bene in questa stagione all’Inter per quanto riguarda la forma fisica dei calciatori. Hakan Calhanoglu ha lanciato l’allarme dopo Turchia-Galles, le prossime ore saranno solo di attesa per conoscere le sue condizioni.

INFORTUNIO – Hakan Calhanoglu non è al meglio. Il calciatore dell’Inter ha giocato poco fa 45 minuti della partita tra Turchia e Galles, poi è stato costretto al cambio a causa di un problema di natura muscolare. Lo stesso centrocampista ha dato i primi aggiornamenti: «Non ero del tutto pronto. Lo stesso punto ha ricominciato a farmi male. Non ho corso nessun rischio, ha iniziato a pizzicare. Domani faremo una risonanza magnetica».

Calhanoglu e l’attesa dell’Inter

ATTESA – Adesso l’Inter e Simone Inzaghi attenderanno l’esito degli esami di domani mattina per capire cosa abbia veramente il centrocampista. Hakan Calhanoglu ha già saltato Young Boys, Juventus ed Empoli in seguito ad un altro infortunio subito con la Roma. All’Olimpico giocò appena 12 minuti poi fu sostituito da Davide Frattesi. Stavolta l’Inter può essere un po’ più tranquilla considerando la presenza di Kristjan Asllani, ma è obbligatorio non far correre rischi a Calhanoglu. A prescindere dalle notizie di domani, anche se ci fossero responsi positivi, il giocatore deve tornare a Milano e riposare. Con gli impegni in programma nelle prossime settimane non si può più fare a meno del regista titolare.