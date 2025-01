Calhanoglu, il programma per il rientro all’Inter

Hakan Calhanoglu è pronto a riprendersi la cabina di regia dell’Inter dopo l’infortunio rimediato in finale di Supercoppa Italiana contro il Milan. Ecco quando potrebbe rientrare.

IL PUNTO – Hakan Calhanoglu rappresenta uno dei pilastri dell’Inter di Simone Inzaghi. Il centrocampista turco, assente dalla finale di Supercoppa Italiana persa contro il Milan, sta recuperando al meglio per farsi trovare pronto al termine del mese di gennaio. Il regista nerazzurro dovrebbe infatti rientrare contro il Monaco, in Champions League, per poi essere pronto a partire da titolare nel derby contro il Milan.

Calhanoglu pronto al terzo grande duello stagionale tra Inter e Milan

LO SCENARIO – Calhanoglu ha un conto in sospeso con il Milan dopo la sconfitta in campionato e quella in finale di Supercoppa Italiana contro i rossoneri. Non vi sono dubbi sul fatto che il turco si esalti nelle sfide contro la sua ex squadra, rinvigorito dalla consapevolezza di quanto odio e livore sia stato vomitato dai tifosi rossoneri nei suoi riguardi. Calhanoglu ha ampiamente dimostrato, nelle ultime stagioni, di non soffrire minimamente la pressione derivante da tale confronto. L’auspicio è dunque quello di averlo al meglio per il prossimo derby di campionato, nella consapevolezza di quanto il suo apporto mentale e materiale possa essere determinante per il successo finale.