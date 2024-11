Calhanoglu, il problema con la Turchia dovrà gestirlo Inzaghi! Paga sempre l’Inter

Le vicende di Calhanoglu con la Turchia hanno una costante: i problemi li creano altri, e poi gestirli tocca a Inzaghi. Sarà così anche questa volta.

PROBLEMA DA GESTIRE – La questione Calhanoglu tiene banco nel mondo Inter. Il turco ha accusato un problema durante Turchia-Galles, mettendo di nuovo in luce la sua tendenza a non risparmiarsi per la sua nazionale. Non solo. Malgrado il problema fisico e la necessità di terapie, Calhanoglu non è tornato a Milano. È rimasto con la Turchia per sua decisione. Un insieme di fattori che consegna a Inzaghi un giocatore da gestire. Esattamente come l’ultima volta.

COME L’ULTIMA VOLTA – Anche dopo la scorsa sosta infatti, quella di ottobre, il turco era tornato malconcio. Gestito in modo discutibile da Montella, che lo aveva ricevuto in condizioni non ottimali mandandolo poi in campo ugualmente. Così alla prima in maglia Inter contro la Roma Calhanoglu è rimasto in campo dodici minuti, infortunandosi e saltando diverse partite. Un problema con la nazionale, che Inzaghi si è trovato a gestire. E ora siamo di nuovo qua.

PAGA L’INTER – Calhanoglu è andato in nazionale in condizioni non ottimali. Ha giocato ed è uscito per un riacutizzarsi del problema avuto in Roma-Inter. E ora Inzaghi dovrà capire come gestirlo. O meglio, da quando tornerà a Milano. Cioè mercoledì. Sarà Inzaghi a dover ancora una volta fare a meno del suo regista titolare. A doverlo rimettere in condizione. A doverlo gestire come minutaggio partita dopo partita. Una situazione purtroppo ripetutasi già più volte in questo inizio di stagione. Con Inzaghi spesso considerato colpevole, ma in realtà solo vittima di un qualcosa creato da altri.