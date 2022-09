Calhanoglu, periodo non brillante. Inter-Torino con centrocampo inedito?

Hakan Calhanoglu non sta vivendo un periodo brillante. Fra Milan e Bayern Monaco il turco è apparso spesso in difficoltà: per Inter-Torino pronto un centrocampo inedito?

BRILLANTEZZA – Hakan Calhanoglu non sta vivendo un momento particolarmente brillante (in linea con il resto della squadra, ndr). Il turco, sia contro il Milan che contro il Bayern Monaco, è apparso in difficoltà sia fisica che mentale: a differenza del “solito”, il numero 20 nerazzurro è apparso molto più timido nel proporre la giocata verticale e meno reattivo in fase di interdizione. Possibile quindi, anche per la logica delle rotazioni imposta dal fitto calendario, che Inzaghi possa decidere di rinunciare, almeno inizialmente, al centrocampista turco per Inter- Torino. Vedremo quindi un centrocampo inedito?

GERARCHIE – Dietro il turco scalpitano, e non poco, sia Mkhitaryan che Asllani. L’armeno, al rientro dall’infortunio, è sceso in campo sia contro il Milan che contro il Bayern Monaco. Contro i rossoneri ha portato qualità e dinamismo e, contro i bavaresi, è stato uno dei pochi a salvarsi. Inzaghi quindi potrebbe proporre un centrocampo con l’armeno, il rientrante Barella e Brozovic. Ma occhio anche ad Asllani: il giovane ha bisogno di trovare minuti e fiducia dall’allenatore e la sfida con il Torino potrebbe essere il giusto momento per lanciare il classe 2002. In un’Inter che fatica a trovare ritmo e con l’ambiente “depresso”, la mossa Asllani potrebbe portare una ventata di ottimismo fra i tifosi, desiderosi di vedere all’opera il gioiellino strappato all’Empoli.