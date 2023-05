Calhanoglu a un passo dal gol perfetto. Obiettivo per il ritorno

Al 15′ di Milan-Inter, Hakan Calhanoglu è andato letteralmente a un passo dal gol perfetto. Un siluro che sarebbe valso lo 0-3 contro la sua ex squadra e contro quegli ex tifosi con cui non si è lasciato nel migliore dei modi e impedito soltanto dal palo. Ma ora l’obiettivo principale per il ritorno è un altro.

PALO MALEDETTO – Voci dicono che stia ancora tremando il palo della porta di San Siro colpito ieri sera dal missile terra-aria di Hakan Calhanoglu. Al quindicesimo minuto di Milan-Inter, il turco ha fatto partire un bolide che per un soffio non si è trasformato nel gol perfetto. Sarebbe stata una vera e propria rivincita per il numero 20 nerazzurro, dopo non essersi lasciato nel modo migliore con la sua ex squadra e specialmente con i suoi ex tifosi. Soltanto la sfortuna ha negato a Calhanoglu una rete bellissima e all’Inter un altro gol per migliorare ulteriormente la situazione gol in vista del ritorno.

OBIETTIVO PRINCIPALE – Tolta la gioia del gol, per Calhanoglu adesso è un altro l’obiettivo principale. Ovvero quello di recuperare ancora al 100% in vista della gara di martedì a San Siro. Il centrocampista turco è uscito acciaccato dalla gara di ieri, anche se la sua situazione non sembra preoccupare (vedi articolo). Calhanoglu con ogni probabilità resterà a riposo nella partita in programma sabato contro il Sassuolo per non rischiare una ricaduta dell’infortunio da cui è appena tornato. Perché poi, contro il Milan, bisognerà completare l’opera. E chissà che quel gol perfetto negatogli ieri non possa finalmente arrivare…