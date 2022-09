Calhanoglu out un problema per l’Inter. Due soluzioni (+1) per Inzaghi

L’infortunio di Calhanoglu è una tegola per l’Inter che, presumibilmente, dovrà fare a meno del turco per le sfide con Roma e Barcellona. Inzaghi, però, ha a disposizione due possibili soluzioni (+1)

SOLUZIONI – L’Inter, già piena di problemi, dovrà fare i conti, al rientro dalla sosta per le Nazionali, con l’assenza di Hakan Calhanoglu. Il turco, fermo per infortunio, presumibilmente non sarà a disposizione di Inzaghi per le delicatissime sfide con Roma e Barcellona. L’assenza del numero 20 è un problema per i nerazzurri: il turco, infatti, è un’arma importantissima sia in fase di non possesso che in fase di costruzione. È l’unico, infatti, a cercare con continuità la giocata profonda: una caratteristica che, con il rientro di Lukaku, diventerà via via sempre più importante per l’economia della squadra di Inzaghi. Il tecnico, per sopperire all’assenza di Calhanoglu, ha due possibilità (+1).

SOLUZIONI – La prima, e più ovvia opzione, riguarda l’impiego di Mkhitaryan come mezzala sinistra. L’armeno, infatti, è stato preso proprio per poter fungere da vice-Calhanoglu, dimostrando già in questo inizio di stagione di poter essere un elemento prezioso della rosa di Inzaghi. Un’altra soluzione, probabilmente la più suggestiva, è quella dell’impiego di Asllani da mezzala, richiesto a gran voce dai tifosi dell’Inter. L’ostacolo lì è rappresentato dallo stesso Inzaghi: il tecnico, in questo avvio di stagione, ha concesso pochissimi minuti al classe 2002. Probabilmente, infatti, ritiene che possa svolgere con profitto solo il ruolo di regista davanti alla difesa: ruolo che, presumibilmente, vestirà in Inter-Roma vista la squalifica di Brozovic. La terza opzione prevede Gagliardini nella posizione di mezzala: una mossa che Inzaghi ha spesso preferito e che però, in una fase di netta difficoltà della squadra, appare poco saggia.