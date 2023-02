Calhanoglu o Brozovic in Inter-Porto? Contro l’Udinese indizio da Inzaghi

L’Inter sfiderà il Porto mercoledì sera. Uno dei principali dubbi di formazione riguarda il centrocampo: Inzaghi sceglierà Brozovic o Calhanoglu dal 1′? Dalla sfida contro l’Udinese è arrivato un indizio

SCELTA – Hakan Calhanoglu o Marcelo Brozovic? È la domanda che accompagnerà l’avvicinamento alla sfida fra Inter e Porto, in programma mercoledì alle 21. Il centrocampista turco, in questa stagione, si è segnalato come uno degli elementi imprescindibili della squadra di Inzaghi con il tecnico che, in assenza di Brozovic, ha saputo trasformare l’ex centrocampista del Milan in un regista di altissimo livello. Brozovic, rientrato da poco dall’infortunio, al momento parte inevitabilmente indietro nelle gerarchie. La sfida contro l’Udinese, in tal senso, è un indizio. Inzaghi, contro i friulani, ha scelto il croato dal 1′: una scelta che indica il cambiamento di status all’interno della rosa, con il croato diventato “riserva” del titolare Calhanoglu. Le gerarchie nel centrocampo dell’Inter sono quindi cambiate con Inzaghi che da qui alla fine della stagione potrà godere di un’abbondanza mai avuta a centrocampo.