Calhanoglu non sorprende più: regista nell’ombra anche in Inter-Atalanta

Hakan Calhanoglu è tra i migliori in campo anche in Inter-Atalanta (1-0) di Coppa Italia. Il turco è ormai una certezza in cabina di regia.

ENNESIMA CONFERMA – Finché Hakan Calhanoglu continua a giocare così, Marcelo Brozovic può recuperare con calma dall’infortunio. Anche in Inter-Atalanta il numero 20 parte titolare in cabina di regia, guidando la manovra nerazzurra. E senza troppo strafare, considerando l’avversario di livello. Che, anzi, non lo impensierisce troppo, tanto da consentirgli di avanzare più del solito. E solo il palo, al 41′ del primo tempo, toglie al turco la gioia di un gol che avrebbe meritato. A suggellare un’altra gara – l’ennesima – in cui i confini tra qualità e quantità sbiadiscono.

SEMPRE PRESENTE – Le statistiche di Calhanoglu in Inter-Atalanta non traducono perfettamente la sua prestazione. Il turco tocca 76 palloni (secondo solo a Matteo Darmian), servendo 48 passaggi con una precisione dell’80%. Ma è nei valori intangibili che emerge la sua qualità. Il numero 20 è bravissimo a rompere gli equilibri del centrocampo atalantino. Disinnescando di fatto le fonti di gioco della squadra di Gian Piero Gasperini. Un aspetto che ormai non fa più notizia, ma che genera sempre un po’ di sorpresa, considerando la vocazione offensiva di Calhanoglu. In questo momento, il deus ex machina dell’impianto nerazzurro è lui, che anche ieri finisce tra i migliori in campo. Brozovic può prendersela con calma, perché le chiavi del centrocampo sono in mani più che sicure.