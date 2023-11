Calhanoglu, non solo regia: applicazione straordinaria in difesa

Calhanoglu oltre alla qualità ci sta mettendo la quantità. Alla regia illuminata il turco in questa stagione sta aggiungendo una fase difensiva al top in Serie A.

QUESTIONE DIFENSIVA – Uno dei dubbi principali nel mondo Inter post cessione di Brozovic era legato ai compiti difensivi che avrebbe dovuto assolvere Calhanoglu. Il turco infatti con l’addio del croato veniva promosso a regista titolare. E se nella fase di possesso i dubbi erano pochi o nulli, per l’equilibrio della squadra la fase di non possesso risultava un punto interrogativo da non ignorare. Come avrebbe interpretato il ruolo? Cosa avrebbe portato senza palla? Dubbi a cui sta rispondendo sul campo.

ESALTARSI IN NON POSSESSO – Calhanoglu si è calato nel ruolo con una voglia straordinaria. Il suo secondo cambio in due anni all’Inter ha portato a un’ulteriore crescita del giocatore. Che, in primo luogo, ci ha messo la testa. Come voglia e applicazione. Da giocatore di talento poteva vivere la fase difensiva pura come un fastidio, un peso. Invece nel dover reggere la squadra sulle sue spalle, per così dire, si sta esaltando ancora di più. E i numeri riflettono la sua nuova dimensione.

RE DEI DUELLI – Guardiamo i dati di FoootData sui duelli difensivi in Serie A:

Calhanoglu tra i centrocampisti è quinto. Superato da mediani in squadre con vocazione nettamente difensiva (Frendrup, Ramadani), da chi si divide tra mediana e difesa (Cristante) e da un Lobotka abbastanza abbandonato nella fase difensiva dai compagni. Guardiamo però i duelli vinti:

Per efficacia il turco diventa addirittura secondo. Per di più a un solo duello di distanza dal primo. Alla quantità quindi unisce anche la qualità nel lavoro difensivo. Risultando il più efficace nel ruolo. In più, limitando l’ottica a casa Inter, Calhanoglu è anche primo per duelli e duelli vinti nella metà campo avversaria. Non solo quindi uno straordinario regista verticale e un leader del gruppo. Ma anche l’ancora difensiva su sui si poggia l’intera squadra.