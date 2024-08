Calhanoglu, no Chelsea-Inter: precauzione. Ma zero ansia per Genova

Hakan Calhanoglu non partirà con la squadra per Chelsea-Inter, amichevole in programma domani a Stamford Bridge. Il centrocampista si allena a parte, ma solo a livello precauzionale. Non preoccupano le condizioni per la gara di Genova.

PRECAUZIONE – Con ogni probabilità Hakan Calhanoglu non farà parte della squadra che domani a Londra sarà impegnata in Chelsea-Inter, amichevole di lusso che chiude il precampionato della squadra nerazzurra. Il centrocampista turco si sta allenando a parte negli ultimi giorni per un piccolo affaticamento. Una misura precauzionale, considerando anche il peso della scorsa stagione ancora presente nelle gambe, complice anche il percorso fino ai quarti di finale di EURO 2024 con la sua Turchia. Il regista nerazzurro continuerà ad allenarsi con tutte le precauzioni del caso, perché tra sette giorni è in programma l’importante debutto in Serie A per i campioni d’Italia sul campo del Genoa, ieri vincente in Coppa Italia.

Calhanoglu, precauzione per Genoa-Inter. Ma zero ansia

PRESENTE – In ogni caso nessuna ansia riguardo alle sue condizioni in vista proprio di Genoa-Inter di sabato. Come detto, Hakan Calhanoglu non ha alcun particolare infortunio. Ma proprio per evitare che ciò accada, visto l’affaticamento muscolare, è necessario prestare attenzione. Zero ansia, quindi, per settimana prossima. Anche se non disputerà la gara di domani tra Inter e Chelsea a Stamford Bridge. A tal proposito, al suo posto dovrebbe scendere in campo Kristjan Asllani in cabina di regia. A meno di possibili sorprese, con uno tra Henrikh Mkhitaryan e Nicolò Barella in quel ruolo, il che darebbe spazio anche a Davide Frattesi per potersi mettere in mostra.