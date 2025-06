Calhanoglu, è arrivato il momento di dirsi addio? Inter tra due ‘fuochi’

Hakan Calhanoglu e l’Inter potrebbero separarsi definitivamente nella finestra estiva di mercato. I nerazzurri ragionano sul futuro, consapevoli dei rischi insiti in qualsiasi scelta.

UNA DIFFERENZA – Hakan Calhanoglu potrebbe concludere la sua esperienza all’Inter con il Mondiale per Club? L’ipotesi non è remota. Il centrocampista turco, che in nerazzurro ha vissuto gli anni della sua maturità calcistica e dei trionfi più importanti, si trova infatti in una posizione diversa rispetto a quella dello scorso anno. Nell’estate del 2024 l’Inter ragionava pensando alle prestazioni e alla consistenza mentale che il suo regista era stato in grado di dimostrare nell’annata appena conclusa. Ne conseguiva un ragionamento molto netto sul futuro: di Calhanoglu non si poteva fare a meno.

Calhanoglu e l’Inter: il cambiamento che induca ad adottare una posizione diversa

L’ANNATA – La situazione non è la stessa dopo la stagione – ancora in corso – che sta vivendo il suo atto finale nel Mondiale per Club estivo. I molteplici infortuni, che hanno costretto il turco a saltare 11 partite con i nerazzurri, inducono a riflettere sulla scelta da adottare sul mercato. Con il forte interesse del Galatasaray per Calhanoglu che arriva dunque in un momento topico per il suo futuro.

CONSAPEVOLEZZA PERMASTA – Nonostante tali elementi, l’Inter non è di certo intenzionata a “regalare” il suo regista titolare al primo offerente. Calhanoglu, infatti, rappresenta comunque una pedina difficilissima da sostituire nello scacchiere di mister Cristian Chivu. Da Simone Inzaghi al tecnico rumeno le idee sono sempre le stesse: in questo momento, il numero 20 è il titolare indiscusso al centro della mediana nerazzurra. Solo un’offerta convincente, unita alla convinzione di poter ingaggiare un degno sostituto, potrebbe dunque indurre l’Inter a lasciarlo andare. Cessione possibile, sì, ma solo alle condizioni dei nerazzurri.