Calhanoglu moltiplica i problemi dell’Inter a Udine: Inzaghi, occhio allo specchio!

Calhanoglu deve fermarsi nel weekend più complicato della stagione nerazzurra dopo la sconfitta di Bologna. Inzaghi deve prendere una decisione difficile in vista della trasferta di Udine, dove il centrocampo verrà messo in seria difficoltà dai padroni di casa

NUOVE COMPLICAZIONI – L’ammonizione di Hakan Calhanoglu a Bologna è solo l’ultimo dei problemi in casa nerazzurra. Il centrocampista turco, diffidato, salterà per squalifica Udinese-Inter di domenica. E giocando ogni tre-quattro giorni, con la rosa già dimezzata, Simone Inzaghi non può fare altri miracoli sportivi. Chi al suo posto? I discutibili cambi di Bologna-Inter (vedi analisi tattica) suggeriscono Roberto Gagliardini, ma solo se Arturo Vidal sarà ancora indisponibile. O comunque non al 100%.

PIANI ALTERNATIVI – Le caratteristiche di Calhanoglu probabilmente suggeriscono un’altra soluzione. Quasi sicuramente non Matias Vecino mezzala, piuttosto il cambio modulo. E forse sarebbe l’ideale, dato che anche l’Udinese si schiererà a specchio come il Bologna. Un 3-5-2 molto fisico, probabilmente da affrontare con la tecnica. Può essere l’occasione per l’ex Alexis Sanchez di rimettersi in discussione da titolare in caso di 3-4-2-1 o 3-4-1-2 iniziale. Fattibile? In ogni caso, l’assenza obbligata di Calhanoglu adesso è un problema non da poco per l’Inter. E Inzaghi, dopo Bologna, a Udine non può permettersi un risultato diverso dal 2 fisso.