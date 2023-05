Calhanoglu, minuti nelle gambe prima del (suo) momento più importante

Sono in rialzo le quotazioni di Hakan Calhanoglu per una maglia da titolare nella sfida che vedrà l’Inter domani ospite del Verona allo stadio Bentegodi (vedi articolo). Il centrocampista turco continua a mettere benzina nelle gambe dopo l’ultimo infortunio, in vista di quello che per lui è di sicuro l’appuntamento più importante.

ATTESA E PREPARAZIONE – Senza girarci troppo intorno: per Hakan Calhanoglu il doppio confronto nella semifinale di Champions League contro gli ex compagni del Milan è decisamente l’appuntamento più importante della stagione. Quale migliore occasione per lui, dopo la vittoria della Supercoppa Italiana, per rendere pan per focaccia ai rossoneri dopo quanto accaduto anche e soprattutto durante e al termine della scorsa stagione. Per riuscirci, però, Calhanoglu dovrà essere al massimo della forma. Per questo è necessario mettere minuti nelle gambe nelle prossime gare in vista del doppio confronto con i rossoneri.

RECUPERO – Calhanoglu si è dimostrato uno dei centrocampisti migliori in stagione per l’Inter, risolvendo spesso partite importantissime e difficili come quella in casa contro il Barcellona nella fase a gironi. Con il recupero di Marcelo Brozovic, autore di una grande prestazione in Inter-Lazio, è adesso compito di Simone Inzaghi (ri)trovare i giusti equilibri a centrocampo. Proseguendo anche nel recupero totale di un Hakan Calhangolu che, proprio contro il Milan, potrà sicuramente essere un’arma in più.