Calhanoglu mette fretta all’Inter: colpo flash annunciato in tempi record

Calhanoglu è un nuovo giocatore dell’Inter. Fino a qualche minuto fa si doveva parlare di calciatore in uscita dal Milan, ora non ci sono più dubbi. L’annuncio è arrivato in tempi record, così come la chiusura dell’operazione a parametro zero dopo l’avventura a Euro 2020

COLPO FLASH – L’arrivo di Hakan Calhanoglu all’Inter (vedi comunicato ufficiale) è stato immediato. Dall’apertura alla chiusura dell’operazione sono passate poche ore. Non giorni, non settimane, non mesi. L’Inter seguiva il centrocampista turco da tempo, già prima che firmasse per il Milan. E negli ultimi mesi ha fiutato l’affare, a parametro zero. Ma dopo aver abbandonato la pista, tutto è stato velocizzato solo nell’ultimo weekend, quando l’affare è stato ripreso con l’intenzione di chiuderlo in tempi brevi. Addirittura brevissimi. Un colpo flash a tutti gli effetti che “costringe” l’Inter ad annunciare il suo primo acquisto in vista della prossima stagione. Velocità rara. Piacevole.

TEMPI RECORD – L’annuncio di Calhanoglu, essendo in scadenza con il Milan, è arrivato prima del 1° luglio. Con una settimana abbondante rispetto alla data che segnerà l’inizio del nuovo contratto triennale. In queste settimane l’Inter ha chiuso anche altre operazioni minori, a partire dal portiere Alex Cordaz (vedi articolo). Non è ancora stato annunciato nulla, come da prassi, ma per Calhanoglu è stata fatta un’eccezione. Il passaggio dall’altra sponda dei Navigli (vedi articolo) non poteva aspettare. C’era tanta necessità quanto voglia di annunciare questa novità, dopo quella in panchina. Inizia una nuova avventura per tanti. La nuova Inter di Simone Inzaghi prende forma: Calhanoglu c’è ed è nerazzurro. In tempi record. Benvenuto, Hakan!