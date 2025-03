Calhanoglu mantiene la parola: da Inter-Monza tutto diverso!

Calhanoglu aveva fatto una promessa prima della sfida contro il Monza: dopo una stagione caratterizzata da infortuni mai subiti prima in carriera, il centrocampista turco aveva garantito di voler dare il massimo fino al termine della stagione per aiutare l’Inter a raggiungere i suoi obiettivi. E la risposta sul campo è arrivata immediatamente.

DIFFICOLTÀ PRIMO TEMPO – Come tutta l’Inter, anche Hakan Calhanoglu ha vissuto un primo tempo complicato. I nerazzurri sono andati sotto di due reti, soffrendo la pressione del Monza e faticando a trovare fluidità di gioco. Il centrocampista turco, posizionato come sempre in cabina di regia, ha avuto difficoltà a prendere in mano le redini della squadra, ma nella ripresa il suo talento e la sua leadership sono emersi in maniera prepotente. Al minuto 58, con l’Inter lanciata all’inseguimento del pareggio, Calhanoglu ha trovato il gol che ha riequilibrato la partita. Un tiro preciso e potente dalla distanza, una specialità della casa, che ha battuto Turati e ha riportato entusiasmo ai nerazzurri. Il suo contributo non si è fermato lì: ha continuato a dettare i tempi della manovra, aumentando il ritmo e la qualità delle giocate, aiutando la squadra a completare la rimonta.

Un altro Calhanoglu! Vicino alla doppietta nel finale

PROTAGONISTA – All’87’ Calhanoglu ha sfiorato un’altra prodezza dalla distanza, questa volta con un tiro piazzato che sembrava destinato a insaccarsi. Solo un grande intervento di Turati ha negato la gioia della doppietta al turco, che ha comunque lasciato il segno nel match. Dopo settimane difficili, il numero 20 nerazzurro sembra finalmente aver ritrovato la condizione migliore. Il suo gol e la sua prestazione nel secondo tempo sono segnali incoraggianti per Simone Inzaghi