Calhanoglu mai a riposo dalla sosta! La prima volta in Inter-Milan

Hakan Calhanoglu non è mai stato riposo dal rientro dei giocatori dalla sosta per le nazionali. Ci sarà una prima volta in Inter-Milan di Coppa Italia di questa sera.

FILOTTO – Simone Inzaghi non ha potuto fare a meno di Hakan Calhanoglu nelle ultime settimane. Il dato fa impressione soprattutto se si guarda al lungo termine, perché il turco non ha fatto praticamente mai panchina. L’allenatore lo ha lasciato fuori per l’ultima volta il 5 marzo in Feyenoord-Inter di UEFA Champions League, dove giocò dal primo minuto Kristjan Asllani in cabina di regia. Nella settimana del 20 marzo c’è stata poi la sosta per le nazionali e Calhanoglu non ha più riposato.

RIPOSO – Calhanoglu, dal 30 marzo, ha giocato sette partite consecutive da titolare con l’Inter. Tra i motivi di questa scelta di Inzaghi ci sono state le due squalifiche di Asllani in Champions League ed in Coppa Italia. Il regista questa sera finalmente rimarrà in panchina. L’allenatore, anche se ieri era sicuro di mandarlo in campo, dopo la rifinitura di questa mattina ha preso un’altra via. Con Nicolò Barella e Henrikh Mkhitaryan tornerà Asllani, che darà respiro a Calhanoglu. Il filotto di partite da titolare finirà tra poche ore, ma da Roma in poi il centrocampista sarà ancora protagonista assoluto!