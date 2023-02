Calhanoglu leader inascoltato: l’unica luce di Sampdoria-Inter è la sua

Hakan Calhanoglu è tra i migliori in campo di Sampdoria-Inter. Il centrocampista turco gioca tanti palloni e crea diverse occasioni: al fischio finale manca solo il gol.

MIGLIORE IN CAMPO – Prima di Sampdoria-Inter, sembrava che Hakan Calhanoglu dovesse tornare al ruolo di mezzala sinistra. Lasciando le chiavi del gioco in mano al rientrante Marcelo Brozovic. Invece Simone Inzaghi sceglie di non tornare alle origini. E il centrocampista turco, nei panni del regista, si conferma il faro dell’undici nerazzurro. E ancora una volta termina la gara tra i migliori in campo. Registrando dati che ormai non sorprendono nemmeno più.

FARO LUCENTE – Calhanoglu termina Sampdoria-Inter con 92 tocchi totali del pallone. Meglio di lui solo Milan Skriniar, con 115 tocchi. Analizzando nel dettaglio il report della Lega Serie A, si vede anche come il 20 nerazzurro sia il secondo dei suoi per passaggi: 68 completati, col 93% di precisione. La solita regia pulita e fluida da parte del turco, che supporta la manovra lungo tutto il campo, realizzando ben 50 passaggi in avanti. Giocando anche più avanzato del solito, come si vede dalla mappa dei suoi tocchi (presa da WhoScored):

Contro i blucerchiati il numero 20 dell’Inter tocca la maggior parte dei palloni negli ultimi 30 metri. Tornando quasi ad agire da trequartista, ruolo in cui iniziò la carriera. Ed è grazie alla posizione più avanzata che arriva al tiro in 4 occasioni, creando 3 nitide palle gol per i nerazzurri. Solo la sfortuna gli nega la gioia della rete, che sarebbe stata più che meritata dopo l’ennesima partita di enorme sacrificio. Calhanoglu è infatti l’interista che ha corso di più in campo, con 12,336 km percorsi. Una felice conferma, in una serata non felice per l’Inter, dal punto di vista del risultato.