Calhanoglu, con la Lazio l’occasione giusta per tornare al gol

Hakan Calhanoglu in questa stagione è stato probabilmente il calciatore migliore dell’Inter. Il turco non riesce però ad andare in gol da diverso tempo in campionato e domani con la Lazio potrebbe essere il momento gisto per sbloccarsi.

UOMO DECISIVO − In questa stagione di alti e bassi dell’Inter sono state poche le certezze della squadra nerazzurra. Una di queste è stata sicuramente Hakan Calhanoglu. Il turco ha saputo conquistarsi l’affetto di tutti i tifosi e un ruolo da leader tecnico e calciatore insostituibile. Nel momento peggiore dell’anno con l’infortunio di Marcelo Brozovic, saputo prendersi in mano le chiavi del centrocampo nerazzurro. In quel periodo infatti l’Inter è riuscita a rimediare alla brutta partenza in campionato e si è pian piano risollevata in classifica. Calhanoglu, nel ruolo di Brozovic, è stato capace di dare velocità e imprevedibilità alla manovra della squadra di Simone Inzaghi. Inoltre grazie alla sua ottima tecnica si è spesso reso protagonista di assist e gol decisivi. Nella seconda parte di stagione però qualcosa si è inceppato. Se infatti il turco non ha mai calato il suo rendimento in impostazione, si è decisamente fermato in zona realizzativa.

RITORNO AL GOL − In questo finale di stagione, con la qualificazione alla Champinos League da conquistare, la finale di Coppa Italia e l’Euro derby da giocare, l’Inter ha bisogno anche delle sue reti. La partita di domenica con la Lazio può rappresentare una ghiotta occasione in tal senso. In queste partite infatti il turco solitamente si esalta poiché le big come la Lazio gli permettono di giocare più liberamente. Inoltre il centrocampo laziale quando difende tende ad abbassarsi molto e ciò potrebbe permettergli di arrivare con più facilità alla conclusione. La partita di domenica diventa quindi un’occasione da sfruttare per riuscire a sbloccarsi.