Calhanoglu, la Turchia per riprendersi e tornare decisivo?

L’Inter prepara la sfida contro la Juventus del 3 aprile alle 20:45. I nerazzurri devono assolutamente vincere quella partita come tutte le restanti per restare in corsa per lo scudetto. Hakan Calhanoglu deve tornare ad incidere e per farlo potrebbe sfruttare la nazionale.

PLAYOFF – Calhanoglu, come Barella e Bastoni, è impegnato nei playoff mondiali per volare in Qatar a fine anno. Il centrocampista, convocato ovviamente dalla Turchia, deve riscattare un po’ di prestazioni sottotono con l’Inter e per farlo sfrutterà questo palcoscenico mondiale. Il centrocampista, in caso di ottima prestazione contro il Portogallo e poi contro la vincente di Italia-Macedonia del Nord, potrebbe tornare in maglia Inter con un boost emotivo importante. Riuscirà Calhanoglu ad essere incisivo fino alla fine della stagione?