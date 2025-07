Calhanoglu, avanza un’ipotesi! Inter non contraria

Il futuro di Calhanoglu sembra sempre più chiaro man mano che passano i giorni, con l’Inter che si fa forte di una deadline.

LA SITUAZIONE – Hakan Calhanoglu resterà all’Inter, in presenza di condizioni immutate nelle prossime settimane. Ciò è la conseguenza della momentanea indisponibilità del Galatasaray a presentare un’offerta che si avvicini ai 25-30 milioni di euro richiesti dal Club nerazzurro. I 10 offerti finora non hanno minimamente abbattuto le resistenze della società meneghina, convinta della possibilità di ricucire lo strappo col calciatore per tornare a ragionare in maniera unitaria per il bene dell’Inter. Ecco perché, in assenza di un’offerta ritenuta congrua, i nerazzurri tratterranno senza remore il proprio numero 20.

Calhanoglu-Galatasaray, si può fare solo in un caso! Inter chiara

LO SCENARIO – La realtà potrebbe cambiare solo qualora il regista nerazzurro dovesse riuscire a convincere il Galatasaray a incrementare sensibilmente la propria offerta all’Inter. In questo modo, la società meneghina aprirebbe concretamente all’ipotesi di una cessione di Calhanoglu funzionale a un nuovo investimento oneroso a centrocampo. L’ipotesi in questione, al momento, risulta però complicata.

LA POSIZIONE – Fino a quando il Galatasaray avrà la possibilità di affondare il colpo per Victor Osimhen, per il quale dovrà impegnarsi a garantire un pagamento complessivo di 75 milioni di euro, il dossier legato al turco resterà in secondo piano. Con l’Inter che, avendo fissato una deadline intorno all’inizio del ritiro estivo, vorrà ribadire a chiare lettere l’incedibilità di Calhanoglu dopo quella data.