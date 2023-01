Calhanoglu, Inzaghi non pensa alla Supercoppa! Asllani dalla panchina

Calhanoglu è tornato a disposizione di Inzaghi dopo l’assenza contro il Parma in Coppa Italia. Il tecnico interista mette da parte la Supercoppa italiana con il Milan in programma mercoledì e si gioca subito la carta del turco. Asllani bocciato e in panchina

IMPRESCINDIBILE – Hakan Calhanoglu è imprescindibile per il centrocampo dell’Inter e l’ennesima prova è la sua presenza dal 1′ contro il Verona nonostante non sia al massimo della condizione. Simone Inzaghi dunque dimostra di non pensare alla Supercoppa italiana di mercoledì contro il Milan, giocandosi subito la carta del turco in cabina di regia. Il grande bocciato è Kristjan Asllani che contro il Parma in Coppa Italia era stato tra i migliori. L’albanese torna in panchina pronto a subentrare a gara in corso.