Calhanoglu-Inter, è finita anzi no. Finale in fase di scrittura

La trattativa tra Inter e Galatasaray per Hakan Calhanoglu è finita nel momento stesso in cui è iniziata. Il turco rimane a Milano, pronto a rientrare agli ordini di Cristian Chivu. Un esito tuttavia troppo frettoloso, che non può quindi escludere nuove evoluzioni nel corso delle prossime settimane.

THRILLER CONTINUO – L’altro giorno paragonavamo il finale della storia tra Hakan Calhanoglu e l’Inter a quello di una serie che perde via via mordente dopo le prime esaltanti stagioni. Una serie il cui finale sembrava poter accontentare tutti i personaggi principali, nonostante tutto: il giocatore che esaudisce il sogno di giocare finalmente in madrepatria; la società che comunque vada realizza una plusvalenza. Un finale ideale, che viene improvvisamente rovinato dallo scontro da remoto con il capitano Lautaro Martinez e il presidente Giuseppe Marotta. Un colpo di scena non necessario, quasi un inutile esercizio di sceneggiatura considerando come la trama stava arrivando organicamente alla conclusione (il ritorno di Calhanoglu in Turchia). E invece ora è arrivato un altro plot twist.

TUTTO FINITO? – Dopo tanti ammiccamenti, il Galatasaray si è infine palesato. Nell’incontro di ieri, il vicepresidente del club turco Abdullah Kavukçu ha comunicato all’Inter la volontà di ingaggiare Calhanoglu. Finalmente ci siamo, il finale già spoilerato sta per concretizzarsi. E invece no. Il Galatasaray non è disposto a sborsare la cifra pretesa dall’Inter (30 milioni di euro). Anzi, secondo le indiscrezioni non vorrebbe superare nemmeno i 10 milioni di euro per il cartellino del numero 20 nerazzurro. Pertanto, sentiti ringraziamenti per l’interesse ma no grazie, risponde l’Inter. Calhanoglu resta a Milano e il 26 luglio sarà agli ordini di Cristian Chivu per iniziare il ritiro coi nerazzurri. Si spegne sul nascere una telenovela che poteva durare potenzialmente tutta l’estate. Ma la fine di questa scena è troppo improvvisa e frettolosa per essere considerata definitiva. E infatti non si può escludere un nuovo colpo di scena.

CHI VA DI FRETTA – Nell’ultimo mese ci sono state troppe allusioni che hanno contribuito alla creazione di questa situazione ambigua. Da una parte, moltissimi media turchi parlano di una chiara volontà di Calhanoglu di andare al Galatasaray. Dall’altra, l’Inter non ha mai ricevuto una esplicita richiesta di cessione da parte del giocatore. Eppure, è estremamente difficile pensare che la trattativa tra Inter e Galatasaray si sia già esaurita con un solo incontro, anche piuttosto breve. Più facile pensare che quello andato in scena ieri sia un primo teaser della puntata finale di questa serie. In cui i tifosi dell’Inter avranno davanti due possibili scenari.

FINALI DA CHIUDERE – Da un lato, Calhanoglu rimane all’Inter. Ciò significa che la prossima stagione sarà incentrata sul lacerante strappo da ricucire tra il turco, Lautaro Martinez e il club nerazzurro in generale. Uno scenario non impossibile ma che oggi appare assai inverosimile viste le pesanti parole volate dopo Inter-Fluminense del 30 giugno. Dall’altro, lo strappo non accenna a ricucirsi, e così il Galatasaray torna alla carica per Calhanoglu nelle ultime settimane di mercato. Scenario che non si può escludere a priori, nemmeno dopo la fumata (apparentemente) nera di ieri. Ma soprattutto uno scenario a cui l’Inter non può arrivare impreparata. Attualmente il finale di questa storia è davvero sospeso. Ma chi rischia di cadere dalla parte sbagliata del limbo è solo il club di Viale Liberazione. Che è anche l’unico soggetto chiamato a scrivere il miglior finale possibile per questa storia. To be continued…