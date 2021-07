Calhanoglu, Inter-Crotone test importante: a lui le chiavi del centrocampo

Hakan Calhanoglu sarà uno dei protagonisti di Inter-Crotone, amichevole in programma questa sera alle 18:00. Sarà un test importante, per capire se il turco si è inserito al meglio nei meccanismi di squadra

TEST – Hakan Calhanoglu sarà in campo, questa sera alle 18:00, per Inter-Crotone, primo test amichevole di un certo livello per i nerazzurri. La sfida sarà una prima importante occasione importante per vedere il contributo che, il turco ex Milan, può dare al centrocampo nerazzurro. Sì, perché, in assenza di Barella(ancora in vacanza) e con Sensi non ancora al 100%, Inzaghi, presumibilmente, affiderà le chiavi del centrocampo nerazzurro proprio al numero 20.

RISPOSTE – Si attendono, quindi, risposte importanti da Calhanoglu che, in questo pre-campionato dell’Inter, ha già fatto vedere ampi sprazzi del suo talento: contro la Pergolettese, infatti, dai suoi piedi sono partiti diversi cross precisi, culminati in gol o in potenziali occasioni. E, contro il Crotone, questa sera, dovrà cercare di confermarsi: Calhanoglu è, al momento, l’arrivo più importante dell’estate nerazzurra. E, in attesa di capire il futuro di Eriksen, sarà lui il fulcro della manovra dell’Inter 2021/22.