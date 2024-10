Calhanoglu dall’inchiesta al campo: le rotazioni in vista per l’Inter

Prosegue l’inchiesta sulle curve di Inter e Milan, con la deposizione nella giornata di oggi da parte di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco può ora tornare a pensare soltanto al campo, mentre Simone Inzaghi valuta le rotazioni in vista dei prossimi impegni.

DALL’INCHIESTA AL CAMPO – Ha parlato davanti alla Procura di Milano Hakan Calhanoglu nella giornata di oggi. Le parole del centrocampiste sono chiare, legate agli incontri con i due capi ultrà Bellocco e Ferdico. Archiviato il pensiero legato proprio alla sua deposizione, adesso il numero 20 nerazzurro può tornare a concentrarsi soltanto sul campo e sui prossimi impegni che vedranno l’Inter tornare in azione domenica nella trasferta contro la Roma. Il tutto dopo la pausa per le nazionali, a cui i nerazzurri sono arrivati forti delle tre vittorie consecutive contro Udinese (2-3), Stella Rossa (4-0) e Torino (3-2). Un impegno, quello contro i giallorossi, in cui servirà proprio il miglior Hakan Calhanoglu per illuminare un centrocampo orfano di Piotr Zielinski, rientrato con un’elongazione dopo le partite con la maglia della Polonia.

Calhanoglu e il campo: Simone Inzaghi valuta le necessarie rotazioni per i prossimi impegni

ROTAZIONI IN VISTA – Ormai lo sappiamo, ma giova sempre ricordare come il calendario delle squadre – Inter compresa – è più che fitto in questa stagione. E adesso per la squadra di Simone Inzaghi arrivano due settimane con partite ogni tre giorni, partendo proprio dal primo dei due trittici che si aprirà domenica a Roma. Hakan Calhanoglu non è assolutamente in dubbio per affrontare la squadra allenata da Ivan Juric, così come non è in dubbio – salvo chiaramente sorprese – la sua presenza per la successiva giornata di campionato, nel big match contro la Juventus di Thiago Motta. In mezzo la trasferta di Berna contro gli Young Boys, sfida valevole per la terza giornata di UEFA Champions League. Ed è proprio qui che il turco potrebbe restare a riposo, con Kristjan Asllani che scalpita per scendere in campo da titolare dopo una buona sosta per le nazionali con la maglia dell’Albania.