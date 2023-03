Calhanoglu, in Porto-Inter ennesima conferma: fondamentale per equilibri

Calhanoglu è uno degli elementi fondamentali dell’Inter di Inzaghi. La prestazione del turco contro il Porto è l’ennesima conferma della sua importanza per gli equilibri della squadra

IMPORTANTE – Hakan Calhanoglu ha offerto una prestazione di alto livello in Porto-Inter. Il turco, schierato da Simone Inzaghi in cabina di regia, ha dimostrato di essere un giocatore intelligente e prezioso in fase di copertura, contribuendo in maniera significativa al risultato finale della partita. Il turco si è distinto soprattutto per la mole di palloni recuperati che hanno aiutato la squadra, nei momenti di massima pressione del Porto, a rifiatare e mettere in ordine le idee.

DUE FASI – Ma il turco non si è limitato solo alla fase difensiva, mostrando anche un’ottima visione di gioco: suo il pallone per il contropiede condotto da Barella e poi non finalizzato da Edin Dzeko. Il turco è diventato via via un elemento imprescindibile della squadra: le sue prestazioni sono salite di livello negli ultimi mesi, merito di Simone Inzaghi che ha saputo trovare il ruolo giusto per il centrocampista che, da quando gioca in cabina di regia, è molto più costante nel rendimento ed è diventato imprescindibile per la squadra.