Calhanoglu, in Lazio-Inter nuovo ruolo? Per il turco serve una svolta

Hakan Calhanoglu potrebbe partire titolare in Lazio-Inter, ma in un nuovo ruolo. Per il turco, la sfida dell’Olimpico, deve rappresentare la svolta, dopo un avvio con più ombre che luci

NUOVO RUOLO – L’Inter giocherà la sfida dell’Olimpico contro la Lazio in emergenza. Con i sudamericani in forte dubbio, Inzaghi dovrà fare di necessità virtù cercando di sfruttare al meglio i calciatori a disposizione. Fra questi c’è Hakan Calhanoglu, protagonista di un avvio non brillantissimo di stagione. Il numero 20 nerazzurro, contro la Lazio, potrebbe essere schierato in un “nuovo” ruolo: trequartista a supporto di Dzeko unica punta. Un ruolo che, forse, è più congeniale alle caratteristiche del calciatore, rispetto a quello di mezzala in cui è stato schierato in questa prima parte di stagione.

DIFFICOLTA’ – Le difficoltà di Calhanoglu si sono rese palesi in più occasioni, nel corso di questo inizio di campionato. Il calciatore turco, spesso, sembra estraneo alla manovra, incapace di posizionarsi al meglio sia in fase di possesso che in fase di non possesso. Normale, forse, per un calciatore che nel corso della sua carriera ha più che altro ricoperto il ruolo di trequartista. E proprio un ritorno alle origini, in Lazio-Inter, può rappresentare la chiave di volta della stagione di Calhanoglu.