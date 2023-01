Calhanoglu in Inter-Napoli si esalta nella battaglia in trincea

Calhanoglu è stato un protagonista silenzioso di Inter-Napoli. Il turco è stato la chiave dell’interpretazione difensiva chiesta da Inzaghi.

PARTITA DI BATTAGLIA – Calhanoglu in Inter-Napoli ha vissuto una serata particolare. Di quelle che possono esaltare un centrocampista, a patto che sappia interpretarle. Il turco per fortuna si era fatto le ossa nella sfida col Barcellona. E ha saputo gestire al meglio una gara vissuta in trincea, sempre a lottare nelle pieghe della partita.

CHIAVE DIFENSIVA – Calhanoglu è stato una presenza chiave per l’impostazione tattica di Inzaghi. Questa è la sua heatmap presa da Whoscored:

Evidente come il turco abbia interpretato il suo ruolo in chiave primariamente difensiva. Non lasciando mai i suoi difensori senza un aiuto extra. Un contributo fondamentale per coprire gli spazi che il Napoli solitamente sfrutta così bene. Non a caso la sua presenza maggiore è sul centro destra, la zona in cui Kvaratskhelia rientra e combina. Con una giocata simbolo: la marcatura strettissima su Osimhen a inizio secondo tempo, col nigeriano in piena area piccola davanti a Onana. Calhanoglu lo ha visto, seguito e marcato, salvando quello che altrimenti sarebbe stato un gol fatto.

TOCCHI UTILI – Questa è la grafica dei suoi tocchi, sempre da Whoscored:

In totale sono 54, secondo valore più alto dell’Inter, con 47 passaggi realizzati al 90%. Nessuna giocata da highlights, ma tutte quelle più utili. Calhanoglu è stato bravissimo a farsi trovare smarcato per uscire dal pressing e permettere la prima impostazione. Liberare i compagni con passaggi semplici e veloci. Per poi tornare a coprire, come evidente dai tocchi oltre la metà campo, appena una decina. Una gara di intelligenza e sacrificio. La chiave di volta di tutta l’impostazione di Inzaghi.