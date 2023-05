Calhanoglu in Inter-Milan suona il repertorio completo (e si vendica)

Hakan Calhanoglu è tra i migliori in campo di Inter-Milan (1-0), semifinale di ritorno di Champions League. Sugellando una stagione di altissimo livello, in una gara dal valore doppio per lui.

CENTROCAMPISTA TOTALE – Squadra che vince non si cambia, ed ecco perché Hakan Calhanoglu parte da regista titolare anche nella semifinale di ritorno tra Inter e Milan. Offrendo un’altra prestazione di altissimo livello (qui il suo voto), e costringendo i rossoneri ad allargare il gioco, perché al centro non si passa. E le cose non cambiano nel secondo tempo, quando il numero 20 si sposta alla sinistra di Marcelo Brozovic. Nell’arco dei 90 minuti si vedono entrambe le versioni del turco, ormai imprescindibile per la manovra nerazzurra. Alla fine del match, Calhanoglu è il nerazzurro più coinvolto nel gioco (65 tocchi) e anche il più preciso (40 passaggi completati su 45). Dopo essere stato, fin da prima della gara di andata, quello più atteso.

CERCHIO CHIUSO – Perché Inter-Milan è e sarà sempre la gara di Calhanoglu. Colpevole di aver attraversato il Naviglio senza tappe intermedie. E per di più a parametro zero. Beccato fin da subito dagli ex tifosi, cui esultò in faccia nel derby di andata dello scorso campionato (quando segnò un calcio di rigore). E insultato apertamente pure dagli ex compagni durante i festeggiamenti per lo Scudetto rossonero. Ma con ieri sera la faida iniziata l’anno scorso potrebbe essere giunta a conclusione. Come dimostrano le parole dello stesso Calhanoglu dopo il fischio finale. Un cerchio che finalmente si chiude, con grande gioia del turco e dell’Inter, che possono prepararsi alla fine di Champions League.