Calhanoglu, in Inter-Feyenoord i fantasmi del passato! Un errore

Hakan Calhanoglu non ha giocato una delle sue migliori partite e, come in Inter-Monza, anche in Inter-Feyenoord ha commesso un errore non indifferente.

IL PUNTO – Gli errori di Hakan Calhanoglu in questa stagione ormai si accumulano. E non sono errori che non incidono sui risultati dell’Inter, perché quasi tutti hanno portato a non successi nerazzurri. Fortunatamente nelle ultime due occasioni il turco ha accompagnato alle sue disattenzioni due azioni decisive in positivo. Si tratta delle partite contro Monza e Feyenoord. In campionato il primo tempo di Calhanoglu era stato un disastro e da un suo passaggio sbagliato era nato il contropiede di Keita Balde. Nella ripresa si è fatto perdonare con il gol del pari da fuori area.

Calhanoglu, l’Inter ha bisogno di continuità!

CHAMPIONS – In Champions League è accaduta la stessa cosa del match col Monza. L’errore però è stato piuttosto grave perché ha provocato direttamente il rigore segnato dal Feyenoord. Con Francesco Acerbi in marcatura su Ueda di spalle alla porta il turco ha raddoppiato e colpito in maniera fortuita l’attaccante sulla caviglia. Per qualche minuto si è percepita la paura, poi Mehdi Taremi ha subito un altro rigore. Dal dischetto Calhanoglu non ha sbagliato e si è fatto nuovamente perdonare l’errore. A partire dall’Atalanta queste montagne russe sarebbe gradito però non viverle. Serve la miglior versione del numero 20 in cabina di regia per superare uno degli ostacoli più grandi dell’anno.