Calhanoglu in Atalanta-Inter supera anche la marcatura a uomo

Atalanta-Inter ha visto un passo avanti di Calhanoglu nell’interpretare il ruolo di regista basso. Il turco infatti è stato abile nel liberarsi della marcatura pensata su di lui da Gasperini.

UN ALTRO PASSO AVANTI – Appena una settimana fa, in Juventus-Inter, Calhanoglu aveva mostrato di soffrire una marcatura a uomo dedicata. Un aspetto in cui doveva ancora chiaramente crescere nel suo apprendistato da regista basso. Il turco si è applicato da subito, tanto che già con l’Atalanta le cose sono cambiate. Il primo passo è il dinamismo. Questa è la sua heatmap presa da Whoscored:

Il numero 20 si è fatto trovare a diverse altezze, spostandosi e svariando per trovare spazi e farsi trovare libero. In primo luogo quindi è servita la corsa. Calhanoglu risulta secondo assoluto per km percorsi con 12,291. Una prova fisica notevole, necessaria per superare la gabbia di Gasperini. Così è riuscito a giocare.

REGIA SOLIDA – Questa è la mappa dei suoi tocchi, sempre da Whoscored:

In totale sono 76, secondo valore dell’Inter (primo Skriniar con 87), terzo assoluto della gara. I passaggi sono 56, di cui 44 realizzati (92% di precisione), 4 lanci lunghi e 6 cross. Sono 28 i passaggi realizzati in avanti, primo della partita, e 13 quelli realizzati sulla trequarti offensiva, primo dell’Inter. Con 2 passaggi chiave e un’occasione da gol creata. Entrando attivamente nel primo e nel terzo gol. Una prova solida, con 8 recuperi, che segna un ulteriore passo avanti nelal gestione del ruolo. Calhanoglu c’è, ed è la grande novità di questi primi mesi di stagione.