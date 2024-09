Calhanoglu imprescindibile per l’Inter: una regia da cui ripartire

Hakan Calhanoglu si candida per un posto da titolare contro l’Udinese nella sesta giornata di Serie A che l’Inter disputerà domani sabato 28 settembre alle ore 15.

IL PUNTO – Hakan Calhanoglu non è un giocatore qualunque per l’Inter di Simone Inzaghi. Il centrocampista turco rappresenta il motore che alimenta l’azione offensiva dei nerazzurri, l’uomo cui i compagni si affidano in fase di costruzione per orientare la gestione del pallone secondo le coordinate definite dall’ex Milan. Il calciatore dei meneghini dimostra, quasi in tutte le occasioni, il motivo per cui Inzaghi non riesca a rinunciare abitualmente al suo numero 20.

Calhanoglu pronto per Udinese-Inter: i nerazzurri non possono farne a meno

L’OBIETTIVO – Calhanoglu sarà regolarmente impiegato dal tecnico piacentino in occasione della gara contro l’Udinese di domani sabato 28 settembre. Il turco avrà l’opportunità per guidare i suoi compagni verso la prima vittoria nelle ultime quattro gare. A testimonianza della sua centralità nello scacchiere di Inzaghi, il turco non è in dubbio per la gara con i friulani. A differenza di Henrikh Mkhitaryan, rispetto al quale sono molto forti le quotazioni di un impiego dal primo minuto di Piotr Zielinski.

LO SCENARIO – Calhanoglu ha finora segnato una rete in campionato. Il gol su calcio di rigore contro il Lecce, nella sfida vinta per 2-0, rappresenta il primo di una lunga serie negli auspici del turco. Ma, prima di ogni cosa, l’Inter ha bisogno della sua velocità nella gestione del pallone. Un’abilità, la sua, dalla quale la squadra nerazzurra non può prescindere.