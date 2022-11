Calhanoglu, il faro dell’Inter non si spegne: il migliore con la Juventus

Hakan Calhanoglu, insieme ad Andre Onana, – qui il focus sul camerunense – è stato il migliore in campo contro la Juventus. Il turco è stato l’ultimo dei suoi compagni a mollare, e questo non può che essere un bel segnale per l’Inter e per Inzaghi

FARO SEMPRE ACCESO – Hakan Calhanoglu non molla. Il turco, anche nella sconfitta dei nerazzurri contro la Juventus all’Allianz Stadium. Il numero 20 nerazzurro, schierato ancora da regista, ha concluso due volte verso la porta dei bianconeri, colpendo anche una traversa nel secondo tempo. Calhanoglu è sembrato l’unico a mantenere la concentrazione fino all’ultimo, e ha continuato a dispensare quantità e qualità fino al momento della sua uscita dal campo. Per l’Inter il turco è diventato un vero e proprio faro, che mai si spegne e sempre riesce a offrire il suo contributo. Lo spostamento in cabina di regia sembra aver dato maggiori responsabilità al centrocampista nerazzurro, che ha compiuto una sorta di step mentale in queste settimane e si candida a diventare protagonista in nerazzurro. Nonostante il ritorno di Brozovic, anche contro il Bologna Calhanoglu partirà titolare da mediano. Quando il croato sarà a pieno regime, il classe ’94 tornerà nel suo classico ruolo da mezz’ala, ma lo interpreterà con qualche certezza in più.