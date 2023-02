Calhanoglu, il centrocampista a tutto tondo. Futuro tra rinnovo e ruoli

Hakan Calhanoglu è uno degli uomini più importanti della squadra di Simone Inzaghi. Il turco si trova in trattativa con l’Inter per il rinnovo del contratto, intanto in campo sta per arrivare un cambiamento.

CAMBIAMENTO – Un cambiamento, l’ennesimo, nella carriera di Hakan Calhanoglu. Il turco ad oggi è il simbolo del centrocampo di Simone Inzaghi. Come definito da molti, il suo nuovo ruolo da ottobre è stato il “colpo di genio” del tecnico piacentino. Mentre lo scorso anno l’Inter perse punti fondamentali proprio in assenza di Marcelo Brozovic, in questa stagione non sono arrivate le stesse conseguenze. Inzaghi ha saputo sopperire agli infortuni del croato, Calhanoglu si è spostato in regia ed è diventato il nuovo direttore d’orchestra. 28 partite condite da 3 gol e 6 assist, l’ultimo nel Derby contro il Milan da calcio d’angolo per Lautaro Martinez.

Calhanoglu, ruoli differenti

FUTURO – Il futuro sembra già scritto, Inter e Calhanoglu vogliono continuare insieme e non sembra poter divenire un problema il suo rinnovo di contratto (vedi articolo). Le responsabilità in campo per il turco sono estremamente aumentate, così sarà anche per il suo ingaggio a partire dai prossimi mesi. Il suo ruolo nell’Inter cambierà nuovamente a partire da lunedì. Il centrocampista tornerà a ricoprire la posizione di mezzala, il rientro di Marcelo Brozovic da titolare porterà presumibilmente a questa scelta. Per Calhanoglu però non ci sono particolari problematiche: lo confermano i numeri dello scorso anno in nerazzurro, lo conferma la sua intera carriera, compresa la storia con il Milan. Il giocatore classe 1994 ha giocato da esterno sinistro e da trequartista per l’altra sponda di Milano, le prospettive sono totalmente cambiate con Inzaghi ma il rendimento è addirittura migliorato. Se sono leciti i dubbi su qualche giocatore in rosa, non possono essere accettati quest’ultimi per Hakan Calhanoglu: una sicurezza per il presente ed il futuro dell’Inter.