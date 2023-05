Calhanoglu ha il piede incandescente: in Verona-Inter gara perfetta

Hakan Calhanoglu è autore di un gol fantascientifico in Verona-Inter (0-6). Ma la rete è solo la ciliegina su una prestazione praticamente perfetta.

A SCENA APERTA – Hakan Calhanoglu parte titolare in Verona-Inter per ritrovare minuti importanti in vista dell’infuocato maggio nerazzurro. E ancora una volta dimostra come la squadra giri su circuiti diversi quando a centrocampo c’è lui. Trovando pure il momento e lo spazio (siderale) per firmare un gol a dir poco strepitoso, che porta momentaneamente l’Inter sullo 0-2 e chiude di fatto la gara. Ma la rete al Verona, per quanto seria candidata a più bel gol nerazzurro del 2022/23, non basta per descrivere la sua prestazione.

PARTITA TOTALE – Nel corso di tutta Verona-Inter, Calhanoglu tocca 124 palloni totali. Giusto per capire meglio la rilevanza di questo dato, l’intero centrocampo veneto ne ha toccati 138 (fonte: report della Lega Serie A). Di fatto, il numero 20 conquista l’intero centro-destra del campo, come si vede dalla mappa dei suoi tocchi (presa da WhoScored.com):

E sbaglia pochissimi passaggi, appena 4 su 103: i 99 passaggi riusciti gli valgono una precisione del 96%. 14 di questi passaggi avvengono nella trequarti offensciva: inutile dire che nessun giocatore di Verona-Inter lo supera. Inoltre, al gol strepitoso aggiunge pure 2 occasioni da gol create. E persino 7 palloni recuperati (secondo solo a Stefan de Vrij, 8 totali). Numeri che certificano la prestazione favolosa di Calhanoglu, e fanno ben sperare Simone Inzaghi per il prossimo futuro.