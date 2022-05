Calhanoglu, grandissimo affare a parametro zero: all’Inter solo gol pesanti – TS

Calhanoglu è arrivato all’Inter tra i dubbi e l’incertezze, ma in un’operazione lampo che lo ha portato sull’altra sponda del naviglio. Un colpo magistrale che ha dato ragione alla dirigenza. Il centrocampista turco all’Inter, difatti, ha segnato solo gol pesanti.

CHE COLPO – L’Inter la scorsa estate si è trovata costretta Christian Eriksen, e in poco tempo è stato trovato l’accordo con Hakan Calhanoglu, in uscita dal Milan con un contratto in scadenza. Arrivato a zero, era un’occasione da sfruttare, ma il turco ha saputo dare di più di quanto previsto, non patendo il cambio di maglia nella stessa città. Vero che il suo inizio di stagione dopo il gol al Genoa ha ricorda a molti le sue prestazioni altalenanti al Milan, ma quando la squadra nerazzurra da novembre ha cambiato marcia in campionato, lo ha fatto grazie proprio al suo apporto. Dal derby del 7 novembre Calhanoglu è stato uno dei trascinatori dell’Inter con 5 gol e 5 assist. Poi anche il gol vincente contro la Juventus, che ha riacceso la fiammella. E sempre con i bianconeri, il fondamentale tiro dal dischetto per il momentaneo 2-2 di mercoledì a Roma in Coppa Italia. In tutte le competizioni Calhanoglu ha segnato 8 gol e servito 11 assist, una scommessa assolutamente vinta.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini

