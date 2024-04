Calhanoglu, caccia al gol! Pronto per entrare nel ‘Club dei tre’

Hakan Calhanoglu si prepara a ritrovare la via del gol. Dopo l’ultimo segnato contro il Monza (con tanto di doppietta personale) che lo ha portato a quota nove, entro fine campionato l’obiettivo è quello di arrivare in doppia cifra. Ed entrare nel ‘Club dei tre’.

CACCIA AL GOL – Sono nove le reti segnate da Hakan Calhanoglu in questo campionato. La maggior parte da calcio di rigore, che si è rivelato – come nella sfortunata sfida contro l’Atletico Madrid – il suo punto di forza e un fondamentale su cui Simone Inzaghi può fare affidamento. Da diverso tempo, però, il centrocampista turco è fermo proprio a un passo dalla doppia cifra. Precisamente dal 13 gennaio, quando contro il Monza segnò una doppietta nel roboante 1-5 dell’U-Power Stadium, poco prima di partire per la trionfale esperienza in Supercoppa Italiana a Riad.

Calhanoglu, da Udinese-Inter otto gare per entrare nel ‘Club dei tre’

DOPPIA CIFRA – Arrivare in doppia cifra, per Hakan Calhanoglu, sarebbe anche un prestigioso traguardo personale. Sono pochi i centrocampisti che possono vantarsi di esserci riusciti. Ma sarebbe anche l’occasione per poter entrare nel personalissimo ‘Club dei tre’ in casa Inter. Che, al momento, è in realtà il ‘Club dei due’. Ovvero Marcus Thuram e Lautaro Martinez, che con otto partite ancora da giocare sono gli unici due nerazzurri ad aver raggiunto la doppia cifra (l’argentino per ben due volte, considerando i 23 centri in campionato).

OTTO GARE – Adesso mancano otto gare per permettere ad Hakan Calhanoglu di conquistare la tanto ambita doppia cifra. Tra cui quella contro quel Milan con cui non scorre assolutamente buon sangue. Senza farci trasportare troppo dalle emozioni e dai sogni, la possibilità che proprio lui decida il derby della possibile seconda stella sarebbe la “vendetta perfetta” dopo gli attacchi non solo dei suoi ex tifosi, ma anche dei suoi ex compagni di squadra – Zlatan Ibrahimovic su tutti – nella festa scudetto rossonera del 2022. Pensieri a cui però, Calhanoglu, non si vuole ancora focalizzare. Per ora si limita a dare il bentornato a compagni infortunati e a cercare di vincere la prossima partita. Per il derby ci sarà tempo.