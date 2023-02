Calhanoglu fondamentale per l’Inter: il rinnovo di contratto una priorità

L’Inter vuole blindare Hakan Calhanoglu e perciò il suo rinnovo di contratto sembra essere ogni giorno che passa più vicino. Adesso testa al Porto e alla gara di Champions League, poi l’incontro per mettere nero su bianco il prolungamento in nerazzurro. Il turco è diventato un giocatore fondamentale per questa squadra.

RINNOVO − L’Inter si sta preparando per scendere in campo a San Siro e per ospitare appunto il Porto in occasione degli ottavi di finale di Champions League. Un passo alla volta: intanto è fondamentale non sbagliare la gara casalinga contro un avversario da non sottovalutare. Una grande notte per i nerazzurri e una notte in cui, con ogni probabilità, Simone Inzaghi schiererà al centro della mediana ancora una volta Hakan Calhanoglu. Il turco è diventato un’alternativa importantissima in cabina di regia al posto di Marcelo Brozovic, non sempre al 100% della condizione fisica in questa stagione. Dopo una sfida di questo tenore, il club ha perciò intenzione di incontrare il giocatore e di discutere con lui il rinnovo di contratto (vedi articolo).

L’Inter prepara l’incontro decisivo: il rinnovo di Calhanoglu è una priorità

PRIORITÀ − L’Inter, quindi, non ha alcun dubbio: la priorità è quella di apporre nero su bianco la firma del rinnovo di contratto con Hakan Calhanoglu. Il giocatore è arrivato a parametro zero e in punta di piedi, cambiando diametralmente sponda del Naviglio, ed è diventato un giocatore imprescindibile. Si è fatto trovare pronto ad ogni appuntamento e ha cambiato ruolo, adattandosi in cabina di regia per non far mancare nulla a quella che è diventata anche la sua Inter. Ha segnato gol pesanti e si è mostrato un leader, capace insieme ai compagni di conquistare importanti vittorie e trofei. Ecco perché il club nerazzurro non vuole lasciarselo sfuggire: l’attuale scadenza fissata a giugno del 2024 non basta. Le intenzioni di prolungare, da una parte e dall’altra, sembrano perciò esserci tutte (vedi articolo).