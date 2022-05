Calhanoglu, faro dell’Inter con voglia di rivincita sulla Juventus – CdS

L’Inter si avvicina alla finalissima di Coppa Italia domani contro la Juventus. Per alzare il trofeo al cielo i nerazzurri si affideranno ai colpi di Hakan Calhanoglu con il turco che domani vuole cancellare un brutto ricordo del passato.

MACCHIA – Vigilia di Juventus-Inter, finalissima di Coppa Italia. Domani all’Olimpico i nerazzurri si giocano la possibilità di alzare al cielo il secondo trofeo dell’anno dopo la Supercoppa Italiana e per farlo si affideranno ai colpi di Hakan Calhanoglu. Il turco sta vivendo una stagione straordinaria sotto il punto di vista dei numeri e delle prestazioni e domani, contro la Juventus, dovrà essere lui a trascinare l’Inter. Calhanoglu ha già affrontato e perso la Juve in Coppa Italia in una finale, 4-0 il punteggio per i bianconeri. La sconfitta era arrivata anche in Supercoppa Italiana con Calhanoglu che si è riscattato a gennaio scorso alzando la coppa al cielo. Domani ha la possibilità di riscattare di nuovo il passato. Inzaghi si fida di lui: dopo avergli fatto sbancare l’Allianz Stadium spera che si ripeta in finale.