Calhanoglu, dall’eccezione alla regola: Inzaghi deve correre ai ripari

La situazione in stagione per Hakan Calhanoglu con l’Inter non è sicuramente delle migliori. Il centrocampista dell’Inter ha già saltato diverse partite per problemi muscolari, a cui si aggiunge l’ultimo problema con la Turchia. In tutto questo, occhio anche alla squalifica per il caso ultras. Insomma, Simone Inzaghi deve correre ai ripari

DALL’ECCEZIONE ALLA REGOLA – Le presenze raccolte fin qui da Hakan Calhanoglu con la maglia dell’Inter in stagione sono in totale 12. Nove in campionato, tre in Champions League. E non tutte dal primo minuto. Questo porta le sue assenze a quattro gare stagionali (tre in Serie A, una in Europa). A queste potrebbe aggiungersi però almeno un’altra partita, ovvero quella della prossima giornata contro l’Hellas Verona. Le sue condizioni dopo l’ultima uscita con la maglia della Turchia, contro il Galles, non sono infatti delle migliori. Una situazione che, dopo tre mesi dall’inizio stagionale, sembra stia diventando una sorta di “regola” più che un’ “eccezione”. Il problema? Stiamo parlando di uno dei giocatori più importanti per lo scacchiere di Simone Inzaghi.

Hakan Calhanoglu, non solo il problema infortuni: occhio alla squalifica con la maglia dell’Inter

SQUALIFICA IN VISTA – In tutto questo, bisogna aggiungere anche la pesante squalifica che Hakan Calhanoglu potrebbe presto ricevere. Il tutto per il suo coinvolgimento nella questione legata all’inchiesta ultras. Con tre giornate di squalifica previste per lui. Considerando il suo ruolo nel centrocampo dell’Inter, tale assenza sarebbe sicuramente pesantissima. Per questo Simone Inzaghi deve pensare a correre ai ripari al più presto, considerando tutte le assenze – già registrate e previste – del centrocampista turco in questa stagione. Con l’opzione Kristjan Asllani, che deve però responsabilizzarsi maggiormente e prendere in mano le chiavi del centrocampo all’occorrenza. Nonché con una decisione netta sulla possibilità di vedere in quel ruolo Piotr Zielinski. Una decisione importante per le sorti del centrocampo e della squadra.