Calhanoglu e la Juventus, feeling confermato anche in Coppa Italia

Juventus-Inter ancora una volta ha visto la firma di Hakan Calhanoglu. Il turco in questa stagione ha mostrato un evidente feeling coi bianconeri.

FEELING EVIDENTE – In questa stagione Hakan Calhanoglu è stato grande protagonista degli incroci tra Inter e Juventus. Di tutti i big match in realtà, ma in particolare coi bianconeri in campionato sono da ascrivere a lui tutti i gol segnati dai nerazzurri. Nella finale di Coppa Italia il turco ha confermato questo feeling.

GOL DECISIVO – Banalmente, il numero 20 ha trovato di nuovo la via del gol. Il rigore al minuto 80 era pesantissimo. Calhanoglu non solo se ne è preso la responsabilità, ma lo ha realizzato in modo perfetto. Pallone all’incrocio, letteralmente, e partita in pari. Lo scalino fondamentale per arrivare poi alla vittoria nei supplementari. La sua partita non è stata solo questo, ma la rete conferma che contro la Juventus bisogna aspettarsi un contributo attivo dal turco.