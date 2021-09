Calhanoglu, è il momento di alzare l’asticella. Inter-Real Madrid opportunità

Hakan Calhanoglu è stato uno degli acquisti cardine dell’estate dell’Inter. Il turco, dopo un esordio da sogno contro il Genoa, ha steccato i match contro Verona e Sampdoria.

IN OMBRA – Calhanoglu nelle ultime due uscite stagionali dell’Inter non ha brillato. Il turco, dopo un esordio scoppiettante contro il Genoa, ha steccato le sfide contro il Verona e la Sampdoria. Partite in cui, l’ex Milan, non ha saputo fare la differenza. Contro gli scaligeri pochi spunti offensivi, nell’ultima sfida giocata, al “Marassi”, troppi palloni persi ed un occasione ghiotta fallita. Troppo poco per un calciatore che può e deve fare la differenza nel centrocampo nerazzurro, anche alla luce delle condizioni di Eriksen e alla poca affidabilità di Sensi.

ASTICELLA – Calhanoglu dovrà provare ad alzare l’asticella. La continuità di rendimento è fondamentale per una squadra che ambisce a riconfermarsi in Serie A e a lottare fino alla fine in Champions League. In tal senso, l’apporto del turco, sarà fondamentale. Molte delle ambizioni dell’Inter di Inzaghi passano anche dai suoi piedi. La sfida di questa sera tra Inter e Real Madrid rappresenta l’occasione giusta: le qualità balistiche in possesso del numero 20 nerazzurro potranno fare la differenza con il turco che potrebbe regalarsi, e regalare, una notte da sogno a tutto il popolo nerazzurro.