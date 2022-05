Calhanoglu e il doppio compito contro la Juventus stasera

L’Inter questa sera alle 21 si gioca la finale di Coppa Italia contro la Juventus all’Olimpico di Roma. I nerazzurri si affideranno alla miglior formazione possibile con Calhanoglu faro del centrocampo di Inzaghi.

COMPITI – L’Inter ha tutta la voglia di chiudere la stagione con più trofei possibili. La Supercoppa italiana è già in bacheca, ora restano Coppa Italia e scudetto con la prima in palio questa sera all’Olimpico. I nerazzurri sfidano la Juventus e fanno affidamento su Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco ha già castigato i bianconeri all’Allianz Stadium segnando il gol vittoria su rigore ma in generale ha offerto una grande prova. Questa sera il turco avrà due compiti: aiutare Brozovic in impostazione, dato che Allegri metterà un uomo sul croato ma anche come supporto alle punte per incidere sulle trequarti. In pratica serviranno due Calhanoglu in campo