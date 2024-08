Calhanoglu e Dimarco titolari in Genoa-Inter? Un traguardo vicino

Hakan Calhanoglu e Federico Dimarco sono vicini a un traguardo importante. Ed entrambi puntano già a tagliarlo sabato in Genoa-Inter (ore 18.30), gara che inaugurerà la Serie A 2024/25.

ALTRA PRIMA VOLTA – Hakan Calhanoglu scalpita in vista della nuova stagione, che inizierà sabato in Genoa-Inter (ore 18.30). Il regista turco vuole confermare lo straordinario anno appena concluso, che l’ha visto vincere lo Scudetto della seconda stella. Tra l’altro in faccia agli ex compagni del Milan. Con l’ulteriore riconoscimento del premio di miglior centrocampista della Serie A 2023/24. Il numero 20 è rimasto fuori dall’ultima amichevole precampionato contro il Chelsea proprio per arrivare in perfetta forma a sabato. Mentre a Stamford Bridge è sceso in campo Federico Dimarco, risultando uno dei migliori in campo. Anche il numero 32 è in fibrillazione per la nuova stagione. E proprio in vista di Genoa-Inter entrambi puntano a tagliare un importante traguardo in nerazzurro.

CIFRA TONDA – All’avvio della stagione 2024/25 Calhanoglu e Dimarco arrivano non solo da Campioni d’Italia in carica come tutti i loro compagni. Ma anche con 99 presenze in Serie A in nerazzurro. Ciò significa che la prossima partita in campionato rappresenterà per entrambi la presenza numero 100 in Serie A con la maglia dell’Inter. Un traguardo statisticamente non così significativo, essendoci già riusciti 191 giocatori nell’ultracentenaria storia nerazzurra. Ma una cifra tonda che crea un effetto soglia importante. E che restituisce l’importanza di questi due calciatori in questo momento storico dell’Inter. Che, salvo sorprese, saranno entrambi in campo dal 1′ in Genoa-Inter di sabato. Per iniziare nel migliore dei modi il primo campionato dell’Inter con le due stelle sopra lo stemma.